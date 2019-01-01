Заря уничтожила Олимпик

Донецкий клуб в домашнем матче пропустил пять голов от соперника.

В рамках 9-го тура чемпионата Украины луганская Заря в гостях играла против донецкого Олимпика.

Луганчане победили со счетом 5:0. В первом тайме отличился Юрченко, а во втором дважды забил Русин, единожды Леднев, а также Крынский отправил мяч в свои ворота.

В следующем туре Олимпику предстоит матч с Десной, а Заря сыграет против ПФК Львов на выезде.

Олимпик — Заря 0:5

Голы: Юрченко, 40, Русин, 53, 87, Леднев, 73, Крынский, 80 (в свои ворота)

Олимпик: Крынский — Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Е. Пасич — Цымбалюк, Политыло — Имери (ДЖеффри, 77), Фабиньо (Вантух, 46), Тейшейра (Салу, 46) — Дийе

Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна (Каменюка, 65) — Иванисеня — Кочергин (Чайковский, 78), Юрченко (Арвеладзе, 70), Леднев — Кабаев, Русин

Предупреждения: Абу Ханна, Чеберко

Удаление: Ксенз, 37 (грубая игра)