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Соль: Рад вернуться в основной состав

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Фран Соль впервые с марта вышел на матч в стартовом составе.
Фран Соль
Фран Соль
ФК Динамо

Нападающий Динамо Фран Соль вернулся в стартовый состав спустя семь месяцев. Испанец принял участие в матче 9-го тура чемпионата Украины против Днепр-1.

"2-0, победа и счастье от возвращения в стартовый состав спустя 7 месяцев. Шаг за шагом. Теперь сконцентрированы на Лиге Европы и матче против Лугано в этот четверг", - написал Соль в Instagram.

Динамо одержало уверенную победу в матче с Днепр-1, голами отличились Вербич и Цыганков.

Смотри видео голов и обзор матча Динамо - Днепр-1.

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Теги: Фран Соль, Динамо, чемпионат Украины по футболу
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