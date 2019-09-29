Соль: Рад вернуться в основной состав

Фран Соль впервые с марта вышел на матч в стартовом составе.

Нападающий Динамо Фран Соль вернулся в стартовый состав спустя семь месяцев. Испанец принял участие в матче 9-го тура чемпионата Украины против Днепр-1.

"2-0, победа и счастье от возвращения в стартовый состав спустя 7 месяцев. Шаг за шагом. Теперь сконцентрированы на Лиге Европы и матче против Лугано в этот четверг", - написал Соль в Instagram.

Динамо одержало уверенную победу в матче с Днепр-1, голами отличились Вербич и Цыганков.

Смотри видео голов и обзор матча Динамо - Днепр-1.