Михайличенко: Доволен тем, что удалось добиться результата

Алексей Михайличенко доволен игрой подопечных.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал матч против Днепр-1, в котором киевляне одержали уверенную победу.

"Доволен ли игрой? Временами - да, но прежде всего доволен тем, что удалось добиться результата, потому что ситуация такая, что терять очки нельзя. Приходится менять состав, чтобы готовиться к матчам, которые у нас сейчас довольно часто. И ребята все выполнили. Нравится, что создаем моменты, и их хватило для победы, но не очень хорошая реализация моментов. Не бывает 100% реализации, но хотелось бы увереннее с ней", - отметил тренер.

Михайличенко также объяснил, почему решил играть в два форварда и прокомментировал необходимость системы VAR в УПЛ.

"Команде нужно иметь на вооружении не одно тактическое построение. Плюс нужно давать всем игрокам выходить на поле. И искать что-то новое, козыри для команды соперника. Я доволен тем, как сыграли с Днепром-1.

Нужен ли VAR в УПЛ? Если весь мир идет к этому, и мы видим, что во многом это приносит пользу, то, конечно, я за. VAR довольно эффективен, если есть сомнительное взятие ворот, и конечно, он нам нужен", - сказал Михайличенко в комментарии официальному каналу Динамо в Youtube.

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