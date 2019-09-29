Динамо - Днепр-1: видео голов и обзор матча УПЛ

Динамо уверенно обыграло Днепр-1. Смотри видео обзор матча.

Динамо принимало Днепр-1 на НСК Олимпийский в рамках 9-го тура чемпионата Украины.

Киевляне забили два гола соперникам, добыв три очка. В воротах днепровской команды отметились Беньямин Вербич и Виктор Цыганков.

Смотри видео обзор матча Динамо - Днепр-1:

Динамо - Днепр-1 2:0

Голы: Вербич, 30, Цыганков, 80 (с пенальти)

Динамо: Бущан — Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко — Цыганков, Сидорчук, Гармаш (Караваев, 90), Вербич (Де Пена, 87) — Беседин, Соль (Буяльский, 57)

Днепр-1: Юрчук — Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Когут — Чичиков, Батагов (Вакулко, 46), Назаренко (Коркишко, 83) — Супряга (Кулиш, 70)

Предупреждения: Шабанов, Гармаш — Батагов, Супряга, Вакулко, Назаренко, Сафронов