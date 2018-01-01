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Динамо без особых проблем обыграло Днепр-1

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Голы Цыганкова и Вербича помогли киевлянам добыть важную победу.
Динамо уверенно одолело Днепр-1
Динамо уверенно одолело Днепр-1
Днепр-1

В матче 9-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо на своем поле принимало Днепр-1.

Подопечные Михайличенко смогли без особых проблем добыть очередные три очка, забив гостям два мяча (2:0). 

Интересно, что Днепр-1 за весь матч не нанес ни одного удара в створ ворот Бущана, тогда как Динамо имело гораздо больше возможностей увеличить свое преимущество.

Динамо - Днепр-1 2:0
Голы: Вербич, 30, Цыганков, 80 (с пенальти)

Динамо: Бущан — Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко — Цыганков, Сидорчук, Гармаш (Караваев, 90), Вербич (Де Пена, 87) — Беседин, Соль (Буяльский, 57)

Днепр-1: Юрчук — Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Когут — Чичиков, Батагов (Вакулко, 46), Назаренко (Коркишко, 83) — Супряга (Кулиш, 70)

Предупреждения: Шабанов, Гармаш — Батагов, Супряга, Вакулко, Назаренко, Сафронов

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