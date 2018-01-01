Шабанов: В первую очередь Динамо должно побеждать

Защитник Динамо рассказала разницу между наставниками клуба.

Защитник Динамо Артем Шабанов прокомментировал изменения на тренерском мостике клуба, после назначения Алексея Михайличенка.

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“Изменилась интенсивность тренировок, работаем над физическими кондициями, уделяем внимание тактическим моментам.

Стало больше тренировочных сессий. У Алексея Александровича свой взгляд на футбол, он отличается от взгляда Александра Хацкевича.

Футбол Михайличенка - это быстрый вертикальный, силовой и техничный футбол. Но в первую очередь Динамо должно побеждать, каждый футболист должен иметь характер и дух победителя.

Сергей Федоров много внимания уделяет оборонительной работе. В тандеме с ним действует Вадим Евтушенко.

Что касается Олега Лужного, то он давал нам много хороших советов. Легенда Динамо, поиграл в свое время в АПЛ. Мы прислушивались к нему“, - рассказал Шабанов в интервью Команда№1.

Отметим, что контракт Михайличенка рассчитан до 2022 года.

Напомним, что Александр Хацкевич рассказал детали увольнения из клуба.