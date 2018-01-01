Карпаты - Колос 1:2 видео голов и обзор матча УПЛ
Колос одержал выездную победу над Карпатами.
Карпаты уступили в домашнем поединке 9-го тура чемпионата Украины Колосу.
Карпаты — Колос 1:2
Голы: Назарина, 28 — Смирный, 9, Волков, 44
Карпаты: Пидкивка — Мартинс, Вакуленко, Дубинчак, Халл — Клец (Войковиц, 65), Назарина — Кириленко (Бойчук, 58), Ди Франко, Диого — Понде (Лоренцен, 77)
Колос: Волынец — Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец — Ориховский, Смирный (Кызылатеш, 56) — Ильин (Кожушко, 81), Волков, Костышин (Рябов, 69) — Нехтий
Предупреждения: Клец, Жоао Диого, Назарина, Вакуленко — Ориховский, Костышин, Парамонов, Кызылатеш, Черноморец, Нехтий
На 75-й минуте Кристиан Понде не реализовал пенальти (вратарь).
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