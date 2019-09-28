Александрия уверенно обыграла Львов

Александрия поднялась на второе место турнирной таблицы УПЛ.

Александрия обыграла Львов в матче 9-го тура чемпионата Украины по футболу, отправив в ворота соперника два безответных гола.

Александрия — Львов 2:0

Голы: Банада, 35, Безбородько, 90+2

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин, Банада — Лучкевич (Задерака, 82), Ковалец (Довгий, 68), Третьяков — Шастал (Безбородько, 57)

Львов: Бандура — Люлька, Борзенко, Братков, Квасный — Мартан, Сабино — Пернамбуко, Богунов (Зубков, 77), Педро — Абнер (Филипе, 85)

Предупреждения: Мирошниченко, Банада, Гречишкин — Педро, Люлька