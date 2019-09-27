Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Каштру: Чемпионат Украины не простой и не слабый

Комментариев: 0
Наставник "горняков" отметил, что его подопечные могли проиграть уже в четырех матчах УПЛ.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру уровень чемпионата Украины, а также назвал команды, у которых его команде с трудом удалось выиграть.

“К некоторым вещам нужно подходить очень внимательно. Сейчас мир переполнен информацией. Та, что доходит до всех: у Шахтера 10 очков преимущества. Мы же должны эту информацию рассмотреть и понять, почему так. Что было в этих девяти турах?

Заря и Десна очень сильны, с Александрией был сложный матч, с Динамо. Я перечислил четыре встречи, где мы могли уступить. Просто наша команда хорошо поработала и не дала себя обыграть, но была действительно очень серьезная борьба.

Говорить о чемпионате, что он простой, слабый, когда мы победили Динамо 2:1, Зарю - 4:3, когда к перерыву мы уступали Александрии 0:1? Мы знаем, насколько сложно было заработать три очка в прошлом туре с Десной. Так что это не простой, не слабый чемпионат.

Здесь очень высокие требования к нашей команде, но мы им соответствуем и продолжим это делать. У нас очень большой компромисс с целью, которой мы хотим достичь“, - приводит слова Каштру официальный сайт “горняков“.

Напомним, в своем последнем матче донецкий Шахтер разгромил полтавскую Ворсклу (4:0). Вашему вниманию также видео голов и обзор этого поединка.

Поделись:
Теги: Луиш Каштру, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: shakhtar.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь