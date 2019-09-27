Каштру: Чемпионат Украины не простой и не слабый

Наставник "горняков" отметил, что его подопечные могли проиграть уже в четырех матчах УПЛ.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру уровень чемпионата Украины, а также назвал команды, у которых его команде с трудом удалось выиграть.

“К некоторым вещам нужно подходить очень внимательно. Сейчас мир переполнен информацией. Та, что доходит до всех: у Шахтера 10 очков преимущества. Мы же должны эту информацию рассмотреть и понять, почему так. Что было в этих девяти турах?

Заря и Десна очень сильны, с Александрией был сложный матч, с Динамо. Я перечислил четыре встречи, где мы могли уступить. Просто наша команда хорошо поработала и не дала себя обыграть, но была действительно очень серьезная борьба.

Говорить о чемпионате, что он простой, слабый, когда мы победили Динамо 2:1, Зарю - 4:3, когда к перерыву мы уступали Александрии 0:1? Мы знаем, насколько сложно было заработать три очка в прошлом туре с Десной. Так что это не простой, не слабый чемпионат.

Здесь очень высокие требования к нашей команде, но мы им соответствуем и продолжим это делать. У нас очень большой компромисс с целью, которой мы хотим достичь“, - приводит слова Каштру официальный сайт “горняков“.

Напомним, в своем последнем матче донецкий Шахтер разгромил полтавскую Ворсклу (4:0). Вашему вниманию также видео голов и обзор этого поединка.