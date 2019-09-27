Шахтер - Ворскла 4:0 Видео голов и обзор матча УПЛ
Полтавчане в выездном поединке без шансов уступили "горнякам".
Донецкий Шахтер без проблем разобрался с полтавской Ворсклой в рамках девятого тура УПЛ.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Ворскла:
Шахтер - Ворскла 4:0
Голы: Бондарь, 32, Коноплянка, 50 (пен.), Алан Патрик, 72, Мораес, 78
Шахтер: Пятов - Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили - Алан Патрик, Степаненко (Коваленко, 68) - Соломон (Марлос, 62), Тайсон, Коноплянка - Дентиньо (Мораес, 71).
Ворскла: Ткаченко - Кане, Баенко, Чеснаков, Сапай - Сакив, Габелок - Ндиайе, Петрович (Челядин, 81), Артур (Якубу, 60) - Хебай (Васин, 64).
Предупреждения: Артур, Баенко.
Отметим, что дебютным голом за донецкую команду отметился Евгений Коноплянка.
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