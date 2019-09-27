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Шахтер - Ворскла 4:0 Видео голов и обзор матча УПЛ

Комментариев: 2
Полтавчане в выездном поединке без шансов уступили "горнякам".

Шахтер победил Ворсклу
Шахтер победил Ворсклу
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер без проблем разобрался с полтавской Ворсклой в рамках девятого тура УПЛ.  

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Ворскла:

Шахтер - Ворскла 4:0

Голы: Бондарь, 32, Коноплянка, 50 (пен.), Алан Патрик, 72, Мораес, 78

Шахтер: Пятов - Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили - Алан Патрик, Степаненко (Коваленко, 68) - Соломон (Марлос, 62), Тайсон, Коноплянка - Дентиньо (Мораес, 71).

Ворскла: Ткаченко - Кане, Баенко, Чеснаков, Сапай - Сакив, Габелок - Ндиайе, Петрович (Челядин, 81), Артур (Якубу, 60) - Хебай (Васин, 64).

Предупреждения: Артур, Баенко.

Отметим, что дебютным голом за донецкую команду отметился Евгений Коноплянка.

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Теги: футбол, Шахтер, Ворскла, УПЛ, видео голов, обзор матча
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.09.2019, 23:25
Оценка:  0
гость
Шахтер -чемпион, а Динамо- ган дон!
гость  (аноним)  27.09.2019, 23:24
Оценка:  0
гость
Пускай Шахтер и прогнулись под рагульную мразоту,но еще иногда поправляют им шапки .
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