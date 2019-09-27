Коноплянка забил дебютный гол за Шахтер
Новичок "горняков" реализовал пенальти в матче против Ворсклы.
В матче девятого тура чемпионата Украины донецкий Шахтер крупно обыграл полтавскую Ворсклу.
Дебютный гол за “горняков“ оформил полузащитник Евгений Коноплянка. На 50-й минуте встречи футболист реализовал пенальти и сделал счет 2:0 в пользу своей команды.
Вашему вниманию видео гола Евгения Коноплянки:
Напомним, Коноплянка перебрался из Шальке в Шахтер в последний день летнего трансферного окна.
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