Коноплянка забил дебютный гол за Шахтер

Новичок "горняков" реализовал пенальти в матче против Ворсклы.

Евгений Коноплянка ФК Шахтер

В матче девятого тура чемпионата Украины донецкий Шахтер крупно обыграл полтавскую Ворсклу.

Дебютный гол за “горняков“ оформил полузащитник Евгений Коноплянка. На 50-й минуте встречи футболист реализовал пенальти и сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

Вашему вниманию видео гола Евгения Коноплянки:

Напомним, Коноплянка перебрался из Шальке в Шахтер в последний день летнего трансферного окна.