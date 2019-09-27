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Коноплянка забил дебютный гол за Шахтер

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Новичок "горняков" реализовал пенальти в матче против Ворсклы.

Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
ФК Шахтер

В матче девятого тура чемпионата Украины донецкий Шахтер крупно обыграл полтавскую Ворсклу.

Дебютный гол за “горняков“ оформил полузащитник Евгений Коноплянка. На 50-й минуте встречи футболист реализовал пенальти и сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

Вашему вниманию видео гола Евгения Коноплянки:

Напомним, Коноплянка перебрался из Шальке в Шахтер в последний день летнего трансферного окна.

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Теги: футбол, Евгений Коноплянка, Шахтер, видео гола
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