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Шахтер крупно обыграл Ворсклу

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Дебютными голами в составе "горняков" отметились Евгений Коноплянка и Валерий Бондарь.
Шахтер обыграл Ворсклу
Шахтер обыграл Ворсклу
ФК Шахтер

Шахтер без проблем справился с Ворсклой в рамках девятого тура УПЛ. Евгений Коноплянка и Валерий Бондарь оформили свои дебютные голы за донецкую команду. 

Шахтер - Ворскла 4:0

Голы: Бондарь, 32, Коноплянка, 50 (пен.), Алан Патрик, 72, Мораес, 78

Шахтер: Пятов - Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили - Алан Патрик, Степаненко (Коваленко, 68) - Соломон (Марлос, 62), Тайсон, Коноплянка - Дентиньо (Мораес, 71).

Ворскла: Ткаченко - Кане, Баенко, Чеснаков, Сапай - Сакив, Габелок - Ндиайе, Петрович (Челядин, 81), Артур (Якубу, 60) - Хебай (Васин, 64).

Предупреждения: Артур, Баенко.

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Теги: футбол, Шахтер, Ворскла, УПЛ
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