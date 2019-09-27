Хацкевич раскрыл детали своего увольнения из Динамо
Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал об условиях продления контракта с киевлянами, а также поведал о своем увольнении из клуба.
“Когда мы встретились с Суркисом для обсуждения нового контракта, я сказал, что основная задача с моей стороны - это победа в чемпионате Украины. Я не мог гарантировать попадание в Лигу чемпионов. Любой тренер не сможет гарантировать это.
Все зависит от удачи, жеребьевки, в каком состоянии команда. Задачи у обеих команд в Лиге чемпионов одинаковые, и без удачи никак нельзя“, - заявил специалист.
После игры с Брюгге мы созвонились и Суркис сказал, что я не уволен, но мне необходимо отдохнуть. Понимал ли, что будет увольнение? Конечно, когда ты третий год подряд не выполняешь основную задачу. Вне зависимости, какой у тебя состав или какой соперник.
Я понимаю, почему была поставлена задача попасть в групповой этап, ведь финансовая сторона в этом турнире достаточно высока“, - признался Хацкевич в интервью YouTube-каналу Вацко Live.
Напомним, Хацкевич покинул пост главного тренера Динамо после вылета из квалификации ЛЧ от Брюгге.
Ранее стало известно, где может продолжить карьеру Хацкевич.
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