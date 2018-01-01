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УАФ призвала болельщиков бороться с перекупщиками билетов на матчи отбора Евро-2020

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В организации рассказали, где можно легально приобрести билеты.
Болельщики сборной Украины
Болельщики сборной Украины
Getty Images

Украинская ассоциация футбола выступила с заявлением, в котором призвала фанатов не покупать билеты на матчи отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии у перекупщиков.

“Обращаемся к болельщикам! Дорогие друзья, единственным сайтом, где можно легально приобрести билеты на домашние матчи сборной Украины против Литвы и Португалии в квалификации к Евро-2020, которые состоятся 11 октября на ОСК Металлист и 14 октября на НСК Олимпийский соответственно, является сервис ticketsbox.com“.

“Билеты, приобретенные на других ресурсах, скорее всего являются фальшивыми или билетами от перекупщиков, которые будут аннулированы по итогам специальной проверки. Средства за такие билеты возвращаться не будут“.

“УАФ делает все возможное, чтобы обезопасить вас от мошеннических действий перекупщиков“, - сказано в сообщении, опубликованном на странице УАФ в Facebook.

Ранее Андрей Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи против Литвы и Португалии.

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Теги: УАФ, билеты, Евро-2020, сборная Украины по футболу
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