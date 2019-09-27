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Дуэлунд: Я вернусь и буду сражаться за свое место в Динамо

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Несмотря на частые травмы, датчанин обещает не сдаваться.
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд прокомментировал свое восстановление после рецидива травмы лодыжки. 

“Я уже год в Киеве и более 80% времени травмирован. Хочу сказать болельщикам нашей команды, что я так же разочарован, как и вы. Но я никогда не сдамся.

Я вернусь и буду сражаться за свое место. Спасибо за поддержку“, - написал футболист на своей странице в Instagram.

Напомним, в начале сентября стало известно, что в лазарет Динамо вновь отправился Дуэлунд, который уже был готов вернуться на поле после прошлой травмы.

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Теги: футбол, Миккель Дуэлунд, Динамо
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