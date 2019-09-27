Красотка пятницы: очаровательная украинка, которая вдохновляет героя молодежного ЧМ

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию прекрасную Дарью Савину.

Дарья Савина instagram.com/savinadasha/

Дарья Савина - юная студентка и начинающая модель, которая родилась в Днепре, а сейчас обучается в одном из киевских ВУЗов.

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19-летняя красотка занималась бально-спортивными танцами и была весьма успешной танцовщицей, однако теперь решила испытать свои силы в модельном бизнесе. Внимание СМИ к девушке приковано благодаря ее парню - игроку молодежной сборной Украины Владиславу Супряге.

Футболист летом 2018-го года перебрался из Днепра-1 в стан киевского Динамо, однако после феноменального выступления на молодежном ЧМ-2019 “бело-синие“ отправили его в аренду в тот же Днепр-1.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была жгучая модель, которая променяла сына Зидана на Дениса Суареса.