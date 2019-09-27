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Красотка пятницы: очаровательная украинка, которая вдохновляет героя молодежного ЧМ

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Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию прекрасную Дарью Савину.

Дарья Савина
Дарья Савина
instagram.com/savinadasha/

Дарья Савина - юная студентка и начинающая модель, которая родилась в Днепре, а сейчас обучается в одном из киевских ВУЗов.

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19-летняя красотка занималась бально-спортивными танцами и была весьма успешной танцовщицей, однако теперь решила испытать свои силы в модельном бизнесе. Внимание СМИ к девушке приковано благодаря ее парню - игроку молодежной сборной Украины Владиславу Супряге.

Футболист летом 2018-го года перебрался из Днепра-1 в стан киевского Динамо, однако после феноменального выступления на молодежном ЧМ-2019 “бело-синие“ отправили его в аренду в тот же Днепр-1.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была жгучая модель, которая променяла сына Зидана на Дениса Суареса.

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Теги: Красотка пятницы, Украина, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, Владислав Супряга, Динамо, Динамо Киев, Днепр-1, футбол, вне игры, девушка, фото
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.09.2019, 16:43
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гость
И вот это называется лучшие фотографии?
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