Динамо - Днепр-1: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

Динамо на своем поле примет Днепр-1 в предстоящем матче чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого поединка.

Киевское Динамо сыграет с Днепр-1 в матче девятого тура чемпионата Украины. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский в воскресенье, 29-го сентября.

По мнению букмекеров, очевидным фаворитом этого противостояния являются подопечные Алексея Михайличенко. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу киевлян с коэффициентом 1.17, в то время как на триумф гостей можно поставить с коэффициентом 17.50. Ничью эксперты оценили в 7.30.

Специалисты из William Hill согласны со своими коллегами, установив коэффициент на победу Динамо 1.14, а вот успех Днепр-1 букмекеры оценили в 15.00. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 6.50.

Схожие котировки установили и эксперты из bet365: победа Динамо - 1.16, победа Днепр-1 - 12.00, ничья - 6.50.

Напомним, матч Динамо - Днепр-1 состоится в воскресенье, 29-го сентября, в 17:00 по киевскому времени.