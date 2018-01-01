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Папа Гуйе: Кризис у Динамо миновал

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Защитник Днепра-1 в предвкушение поединка с киевлянами.
Папа Гуйе
Папа Гуйе
Getty Images

Защитник Днепра-1 Папа Гуйе поделился мнением о Динамо в преддверии 9-го тура УПЛ.

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“Хорошо, что нам удалось добыть две победы в двух турнирах. Конечно, после Александрии было сложно, но мы провели хорошо последние два матча и сумели выиграть. В первую очередь благодаря тому, что мы хорошо работаем на тренировках. 

Сейчас на позитивных эмоциях готовимся к матчу против Динамо. С ними придется много работать, но это касается не только Динамо. В Украине у многих команд хорошие атакующие игроки. Будем готовиться к киевлянам, рассчитываем хорошо сыграть. 

Нужно подготовиться и вести борьбу до последних секунд встречи. Так и будет. Динамо - серьезная команда, но с ними можно играть. Считаю, что мы покажем хороший футбол. 

Динамо выиграло последние матчи чемпионата в Полтаве и Мариуполе, хотя до этого у них многое не получалось. Но прошлые поединки показали, что кризис у киевлян миновал. Нам надой выйти на поле и выложиться на 100%. Тогда все будет хорошо“ - приводит слова Гуйе пресс-служба Днепра-1.

Матч Динамо - Днепр-1 состоится в воскресенье, 29-го сентября. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

Отметим, что нападающий Днепр-1 Супряга сможет принять участие в матче.

Напомним, что кубковый матч Днепр-1 выиграл у представителя первой лиге.

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Теги: Папа Гуйе, Днепр-1, Динамо Киев, УПЛ
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