Вратарь Карпат прокомментировал второй подряд вылет команды из Кубка Украины от Ингульца

Голкипер считает, что команда не реализовала имеющиеся у нее моменты и сама виновата в поражении.

Вратарь Карпат Олег Кудрик поделился своими эмоциями от вылета из розыгрыша Кубка Украины. Отметим, что для голкипера поединок стал дебютным в составе Карпат.

Львовский коллектив проиграл Ингульцу из Петрово в серии пенальти. Стоит сказать, что Карпаты уже второй год подряд покидают турнир именно от Ингульца.

“Нам не хватило последнего удара, не все удалось на завершающей стадии. Так бывает - если не реализовываешь свои моменты, то потом приходит расплата. Это футбол - если ты превосходишь соперника по моментам, но не доводишь дело до конца. Сегодня так и случилось.

Второе поражение в Кубке от Ингульца? Это не проклятие, все зависело от нас. Мы просто должны были использовать свои шансы. Это серия пенальти, кубковый матч, всякое могло произойти. На тренировке я готовился, но этого оказалось недостаточно.

Мы уже пообщались с фанатами и извинились за эту неудачу. Они нас поддерживают, ездят с командой. Очень хотим исправиться в следующих матчах“, - приводит слова Кудрика пресс-служба Карпат.

Вашему вниманию результаты матчей третьего квалификационного раунда Кубка Украины.