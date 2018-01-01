Вратарь Карпат прокомментировал второй подряд вылет команды из Кубка Украины от Ингульца
Вратарь Карпат Олег Кудрик поделился своими эмоциями от вылета из розыгрыша Кубка Украины. Отметим, что для голкипера поединок стал дебютным в составе Карпат.
Львовский коллектив проиграл Ингульцу из Петрово в серии пенальти. Стоит сказать, что Карпаты уже второй год подряд покидают турнир именно от Ингульца.
“Нам не хватило последнего удара, не все удалось на завершающей стадии. Так бывает - если не реализовываешь свои моменты, то потом приходит расплата. Это футбол - если ты превосходишь соперника по моментам, но не доводишь дело до конца. Сегодня так и случилось.
Второе поражение в Кубке от Ингульца? Это не проклятие, все зависело от нас. Мы просто должны были использовать свои шансы. Это серия пенальти, кубковый матч, всякое могло произойти. На тренировке я готовился, но этого оказалось недостаточно.
Мы уже пообщались с фанатами и извинились за эту неудачу. Они нас поддерживают, ездят с командой. Очень хотим исправиться в следующих матчах“, - приводит слова Кудрика пресс-служба Карпат.
Вашему вниманию результаты матчей третьего квалификационного раунда Кубка Украины.
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