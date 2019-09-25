Динамо обыграло Мариуполь на глазах более 8 тысяч зрителей

Поединок в Мариуполе собрал весомое число зрителей несмотря на то, что проводился в будний день.

В Мариуполе на стадионе имени Владимира Бойко состоялся перенесенный матч четвертого тура чемпионата Украины между Мариуполем и Динамо, в котором киевляне одержали минимальную победу.

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Как сообщает официальный сайт УПЛ, на поединок пришли 8 196 зрителей, хотя он проводился в будний день в 17:00 по киевскому времени.

Таким образом, суммарная посещаемость текущего сезона УПЛ составляет 260 296 человек.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Мариуполь - Динамо.