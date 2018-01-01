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Мариуполь - Динамо 0:1 видео гола и обзор матча чемпионата Украины

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Киевляне добились выездной победы в очередном матче чемпионата Украины.

Мариуполь - Динамо: обзор матча
Мариуполь - Динамо: обзор матча
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо на выезде обыграло Мариуполь в матче четвертого тура чемпионата Украины.

Единственный гол в этом поединке на 91-й минуте забил Беньямин Вербич, который посвятил его травмированному Никите Бурде.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Мариуполь - Динамо:

Мариуполь - Динамо 0:1
Гол: Вербич, 90+1

Мариуполь: Худжамов - Кирюханцев, Чоботенко, Быков (Яворский, 51), Корниенко - Чех (Горбунов, 85), Мишнев - Чурко, Топалов (Путря, 70), Тищенко - Вакула.

Динамо: Бойко - Караваев, Кадар, Шабанов, Кендзера - Буяльский (Гармаш, 89), Сидорчук, Де Пена (Шепелев, 63) - Цыганков, Родригес (Беседину, 62), Вербич.

Предупреждения: Тищенко, Быков, Чех, Путря - Вербич.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Мариуполь, видео голов, обзор матча, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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