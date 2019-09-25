Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вербич посвятил гол в ворота Мариуполя травмированному Бурде

Комментариев: 0
Беньямин Вербич принес Динамо победу в матче четвертого тура чемпионата Украины.
Беньямин Вербич в матче против Мариуполя
Беньямин Вербич в матче против Мариуполя
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо с минимальным счетом переиграло Мариуполь в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.

Читай также: Кадири: Переживаю по поводу того, что не нахожусь вместе с командой

Единственный гол в этом поединке забил полузащитник "бело-синих" Беньямин Вербич. Словенец посвятил взятие ворот своему одноклубнику Никите Бурде, которому в скором времени сделают операцию на коленном суставе.

"Никитос, для тебя. Браво, команда", - написал Вербич на своей страничке в Instagram.

Ранее главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу своих подопечных.

Поделись:
Теги: Беньямин Вербич, Никита Бурда, Динамо, Динамо Киев, Мариуполь, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь