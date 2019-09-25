Вербич посвятил гол в ворота Мариуполя травмированному Бурде
Беньямин Вербич принес Динамо победу в матче четвертого тура чемпионата Украины.
Киевское Динамо с минимальным счетом переиграло Мариуполь в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
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Единственный гол в этом поединке забил полузащитник "бело-синих" Беньямин Вербич. Словенец посвятил взятие ворот своему одноклубнику Никите Бурде, которому в скором времени сделают операцию на коленном суставе.
"Никитос, для тебя. Браво, команда", - написал Вербич на своей страничке в Instagram.
Ранее главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу своих подопечных.
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