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Михайличенко: Матч получился очень тяжелый, ведь мы находимся в жестком игровом цикле

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Наставник "бело-синих" объяснил, почему поединок против Мариуполя был сложным для его команды.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу своих подопечных над Мариуполем (0:1) в матче четвертого тура чемпионата Украины.

"Ребята играли до конца и сделали свое дело. Матч получился очень тяжелый, потому что на данный момент мы находимся в жестком игровом цикле. Я думаю, если бы мы реализовывали свои моменты, не было бы такого нервного окончания.

Футбол есть футбол. Я благодарен ребятам, что они играли до конца. Победа заслуженная. Игра получилась очень вязкая, очень тяжелая, много борьбы.  Я рад, что несмотря на тяжелый график, нам приходится делать ротацию, чтобы состав выглядел свежее.

У нас было очень много брака в простых ситуациях и это показатель того, что матч был очень напряженный. Нам не хватало спокойствия и уверенности в реализации своих моментов в последней стадии", - сказал Михайличенко на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, матч против Мариуполя пропустил Виталий Миколенко, который получил возможность дополнительно отдохнуть.

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Теги: Алексей Михайличенко, Динамо, Динамо Киев, Мариуполь, чемпионат Украины по футболу, футбол, УПЛ
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