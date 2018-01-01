Михайличенко: Матч получился очень тяжелый, ведь мы находимся в жестком игровом цикле

Наставник "бело-синих" объяснил, почему поединок против Мариуполя был сложным для его команды.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу своих подопечных над Мариуполем (0:1) в матче четвертого тура чемпионата Украины.

"Ребята играли до конца и сделали свое дело. Матч получился очень тяжелый, потому что на данный момент мы находимся в жестком игровом цикле. Я думаю, если бы мы реализовывали свои моменты, не было бы такого нервного окончания.

Футбол есть футбол. Я благодарен ребятам, что они играли до конца. Победа заслуженная. Игра получилась очень вязкая, очень тяжелая, много борьбы. Я рад, что несмотря на тяжелый график, нам приходится делать ротацию, чтобы состав выглядел свежее.

У нас было очень много брака в простых ситуациях и это показатель того, что матч был очень напряженный. Нам не хватало спокойствия и уверенности в реализации своих моментов в последней стадии", - сказал Михайличенко на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, матч против Мариуполя пропустил Виталий Миколенко, который получил возможность дополнительно отдохнуть.