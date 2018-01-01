Динамо с минимальным счетом вырвало победу у Мариуполя

Киевляне сумели добиться победы над "азовцами" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.

В Мариуполе состоялся перенесенный матч четвертого тура чемпионата Украины, в котором "азовцы" принимали киевское Динамо. "Бело-синие" одержали минимальную победу в этом поединке.

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов выдал второй подряд выдающийся поединок, однако это не помогло подопечным Бабича одержать победу.

Таким образом, Динамо увезло из Мариуполя 3 очка благодаря голу Беньямина Вербича в добавленное время.

Мариуполь - Динамо 0:1

Гол: Вербич, 90+1

Мариуполь: Худжамов - Кирюханцев, Чоботенко, Быков (Яворский, 51), Корниенко - Чех (Горбунов, 85), Мишнев - Чурко, Топалов (Путря, 70), Тищенко - Вакула.

Динамо: Бойко - Караваев, Кадар, Шабанов, Кендзера - Буяльский (Гармаш, 89), Сидорчук, Де Пена (Шепелев, 63) - Цыганков, Родригес (Беседину, 62), Вербич.

Предупреждения: Тищенко, Быков, Чех, Путря - Вербич.