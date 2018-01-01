Кубок Украины: Ингулец в серии пенальти переиграл Карпаты
К завершению подошли первые поединки третьего предварительного раунда Кубка Украины, на котором в борьбу также вступили представители Премьер-лиги.
Кремень - Олимпик 2:3
Голы: Сидоренко, 9, Кошман, 76 - Джеффри, 14, Зотько, 40 (с пенальти), Пасич, 54
Кремень (стартовый состав): Олейник - Сидоренко, Гончаренко, Ченбай, Городенко, Скоблов, Воронченко, Астахов, Павлик, Тарануха, Удод
Олимпик (стартовый состав): Пеньков - Клименчук, Лукьянчук, Зотько, Пасич, Салу, Де Алмейда, Завийский, Пасич, Джеффри, Захедитабар
Николаев - Черноморец 1:0
Гол: Панасенко, 78.
Николаев (стартовый состав): Старченко, Берко, Витенчук, Кравченко, Панасенко, Рогозинский, Сартина, Семенина, Семенов, Слинкин
Черноморец (стартовый состав): Безотосный, Войтиховский, Долгов, Коваль, Норенков, Остапенко, Прилепа, Семенов, Хамелюк, Штогрин, Велев
Диназ - Александрия 0:1
Гол: Игрок Александрии, 104.
Диназ (стартовый состав): Крыхнин - Крохмаль, Корешков, Гарбар, Дмитренко, Ичанский, Петренко, Бовтрук, Бриженко, Терещенко, Русьян.
Александрия (стартовый состав): Билык - Протасов, Кулиш, Соколов, Дрышлюк, Алмейда Тейшейра, Литвяк, Мельник, Прокопчук, Стецьков, Устименко.
Буковина - Львов 0:2
Голы: Ренан, 17 (пен), 79.
Буковина (стартовый состав): Медведев - Азаренко, Раулюк, Жумыга, Понедельник, Гакман, Полянский, Сивка, Крашневский, Шишигин, Палагнюк.
Львов (стартовый состав): Сарнавский, Люлька, Квасный, Братков, Марта, Борзенко, Зубков, Богунов, Ренан, Витор, Пернамбуко.
Минай - Волынь 1:0
Гол: Игрок Миная, 84.
Минай (стартовый состав): Кулинич - Беца, Гонсалвес, Вагин, Маткобожик, Кополовец, Пиняшко, Нуриев, Страшкевич, Глагола, Маик
Волынь (стартовый состав): Леванидов - Мартынюк, Ульянов, Мельничук, Стрижеус, Сасовский, Неплях, Рябов, Головкин, Мурза, Пономарь
Агробизнес - Днепр-1 1:3
Голы: Игрок Агробизнеса, 85 - Булеца, 19, Кулиш, 27, Коркишко, 65.
Агробизнес (стартовый состав): Панченко, Гарсия, Палюх, Юхимович, Слотюк, Дидык, Вергун, Когут, Зинкевич, Семенюк, Семенец
Днепр-1 (стартовый состав): Клищук, Романюк, Лопыренок, Батагов, Шаповал, Кравченко, Когут, Булеца, Коркишко, Казаренко, Кулиш
Ингулец - Карпаты 0:0 (серия пенальти - 7:6)
Ингулец (стартовый состав): Льопка - Козак, Кен, Писко, Фатеев, Коробка, Кучеренко, Павлов, Марчук, Щедрый, Игнатьев.
Карпаты (стартовый состав): Кудрик - Войкович, Понде, Лейоус, Ди Франко, Дубинчак, Назарина, Халл, Мартинс, Вакуленко, Дженнингс.
На 115-й минуте матча Ингулец остался в меньшинстве.
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