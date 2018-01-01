Кубок Украины: Ингулец в серии пенальти переиграл Карпаты

Вашему вниманию результаты матчей очередного раунда Кубка Украины.

К завершению подошли первые поединки третьего предварительного раунда Кубка Украины, на котором в борьбу также вступили представители Премьер-лиги.

Кремень - Олимпик 2:3

Голы: Сидоренко, 9, Кошман, 76 - Джеффри, 14, Зотько, 40 (с пенальти), Пасич, 54

Кремень (стартовый состав): Олейник - Сидоренко, Гончаренко, Ченбай, Городенко, Скоблов, Воронченко, Астахов, Павлик, Тарануха, Удод

Олимпик (стартовый состав): Пеньков - Клименчук, Лукьянчук, Зотько, Пасич, Салу, Де Алмейда, Завийский, Пасич, Джеффри, Захедитабар

Николаев - Черноморец 1:0

Гол: Панасенко, 78.

Николаев (стартовый состав): Старченко, Берко, Витенчук, Кравченко, Панасенко, Рогозинский, Сартина, Семенина, Семенов, Слинкин

Черноморец (стартовый состав): Безотосный, Войтиховский, Долгов, Коваль, Норенков, Остапенко, Прилепа, Семенов, Хамелюк, Штогрин, Велев

Диназ - Александрия 0:1

Гол: Игрок Александрии, 104.

Диназ (стартовый состав): Крыхнин - Крохмаль, Корешков, Гарбар, Дмитренко, Ичанский, Петренко, Бовтрук, Бриженко, Терещенко, Русьян.

Александрия (стартовый состав): Билык - Протасов, Кулиш, Соколов, Дрышлюк, Алмейда Тейшейра, Литвяк, Мельник, Прокопчук, Стецьков, Устименко.

Буковина - Львов 0:2

Голы: Ренан, 17 (пен), 79.

Буковина (стартовый состав): Медведев - Азаренко, Раулюк, Жумыга, Понедельник, Гакман, Полянский, Сивка, Крашневский, Шишигин, Палагнюк.

Львов (стартовый состав): Сарнавский, Люлька, Квасный, Братков, Марта, Борзенко, Зубков, Богунов, Ренан, Витор, Пернамбуко.

Минай - Волынь 1:0

Гол: Игрок Миная, 84.

Минай (стартовый состав): Кулинич - Беца, Гонсалвес, Вагин, Маткобожик, Кополовец, Пиняшко, Нуриев, Страшкевич, Глагола, Маик

Волынь (стартовый состав): Леванидов - Мартынюк, Ульянов, Мельничук, Стрижеус, Сасовский, Неплях, Рябов, Головкин, Мурза, Пономарь

Агробизнес - Днепр-1 1:3

Голы: Игрок Агробизнеса, 85 - Булеца, 19, Кулиш, 27, Коркишко, 65.

Агробизнес (стартовый состав): Панченко, Гарсия, Палюх, Юхимович, Слотюк, Дидык, Вергун, Когут, Зинкевич, Семенюк, Семенец

Днепр-1 (стартовый состав): Клищук, Романюк, Лопыренок, Батагов, Шаповал, Кравченко, Когут, Булеца, Коркишко, Казаренко, Кулиш

Ингулец - Карпаты 0:0 (серия пенальти - 7:6)

Ингулец (стартовый состав): Льопка - Козак, Кен, Писко, Фатеев, Коробка, Кучеренко, Павлов, Марчук, Щедрый, Игнатьев.

Карпаты (стартовый состав): Кудрик - Войкович, Понде, Лейоус, Ди Франко, Дубинчак, Назарина, Халл, Мартинс, Вакуленко, Дженнингс.

На 115-й минуте матча Ингулец остался в меньшинстве.