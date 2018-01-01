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Верпаковскис: Мне было страшно переходить в Динамо

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Экс-футболист признался, что ему было непросто выдерживать нагрузки в команде.
Марис Верпаковскис
Марис Верпаковскис
Getty Images

Бывший нападающий сборной Латвии Марис Верпаковскис поделился своими воспоминаниями о переходе в киевское Динамо.

“У меня было несколько предложений, но для меня Динамо Киев - особенный, ведь это великий клуб. Преимуществом было то, что я знал русский и мне будет легче адаптироваться.

В этом мне повезло, хотя в первое время было очень тяжело. Особенно первые два-три месяца. Были огромные нагрузки и конкуренция за место в составе. Жил на базе, поблажек никаких не было. Очень тяжело.

Мне было страшно переходить в Динамо. Были мысли: “Что я там вообще буду делать?“. Я из маленького города, а там собраны лучшие футболисты не только Украины. Как с ними конкурировать?

Я об этом говорил с отцом и агентом, но мы решили, что если не попробовать, то никогда не узнаешь, как бы оно вышло. Лучше попробовать. Зачем тогда играть в футбол, если бояться?“, - рассказал Верпаковскис в интервью FootballHub.

Ранее Верпаковскис рассказал о поведении бразильских футболистов в Динамо.

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Теги: футбол, Динамо, Марис Верпаковскис
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