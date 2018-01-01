Де Пена: В Уругвае Украину ассоциируют с Динамо

Полузащитник киевлян отметил, что его команда известна во всем мире.

Полузащитник Динамо Карлос де Пена рассказал, что киевский клуб хорошо знают в его родной стране.

“О Динамо знают во всем мире. Это - великая команда. Первое, с чем в Уругвае ассоциируется Украина - это именно Динамо.

В последние годы Шахтер очень хорошо навязывает борьбу, но когда говоришь об украинском футболе в Уругвае, то слышишь о Динамо и Шевченко.

“Горняки“ очень хорошо себя проявляют, у них хороший состав, но клуб с большим количеством титулов и историей - это Динамо“, - рассказал де Пена в интервью YouTube-каналу XSport.

Ранее Карлос признался, что у него нет друзей в Шахтере.