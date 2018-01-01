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Сборная Украины проведет открытую тренировку в Харькове

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Подопечные Андрея Шевченко встретятся с болельщиками перед матчами отбора на Евро-2020.
Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу
УАФ

Сборная Украины проведет открытую тренировку для болельщиков и журналистов на стадионе ОСК Металлист в Харькове.

Данное событие состоится в преддверии матчей квалификации Евро-2020 со сборными Литвы и Португалии.

Украинская ассоциация футбола приглашает болельщиков на открытую тренировку национальной сборной, которая состоится 8 октября в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, матч Украина - Литва состоится 11 октября в Харькове на ОСК Металлист. Поединок между сборными Украины и Португалии пройдет 14 октября на НСК Олимпийский в Киеве.

Ранее Андрей Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи квалификации против Литвы и Португалии.

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами матчей отбора на Евро-2020.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Евро-2020
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