Сборная Украины проведет открытую тренировку в Харькове

Подопечные Андрея Шевченко встретятся с болельщиками перед матчами отбора на Евро-2020.

Сборная Украины проведет открытую тренировку для болельщиков и журналистов на стадионе ОСК Металлист в Харькове.

Данное событие состоится в преддверии матчей квалификации Евро-2020 со сборными Литвы и Португалии.

Украинская ассоциация футбола приглашает болельщиков на открытую тренировку национальной сборной, которая состоится 8 октября в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, матч Украина - Литва состоится 11 октября в Харькове на ОСК Металлист. Поединок между сборными Украины и Португалии пройдет 14 октября на НСК Олимпийский в Киеве.

Ранее Андрей Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи квалификации против Литвы и Португалии.

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами матчей отбора на Евро-2020.