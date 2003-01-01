Верпаковскис: Бразильцы в Динамо жили по своим правилам

Бывший полузащитник киевлян отметил, что в клубе часто случались микроконфликты.

Бывший нападающий сборной Латвии и киевского Динамо Марис Верпаковскис рассказал о трудностях, с которыми ему приходилось сталкиваться в столичной команде.

“Когда был Диого Ринкон был один, он показывал сумасшедший футбол, был суперигроком не только на поле, но и в раздевалке всегда общался.

Но когда приехало еще несколько бразильцев, это привело к обратному эффекту. Они стали жить по своим правилам, устанавливать их в команде. Из-за этого периодически случались микроконфликты.

Родриго был сумасшедший. С ним было трудно. Дисциплина - не его. Неуправляемый был. Хороший игрок, но тренерскому корпусу было с ним трудно“, - рассказал Верпаковскис в интервью FootballHub.

Напомним, Марис Верпаковскис выступал за киевское Динамо с 2003 по 2011 год.