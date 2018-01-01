Де Пена: У меня нет друзей в Шахтере

Полузащитник киевлян отметил, что у него хорошие отношения с одноклубниками.

Полузащитник Динамо Карлос де Пена рассказал, есть ли у него друзья в Шахтере.

“Никаких друзей в Шахтере у меня нет. Я знаю некоторых бразильцев, потому что играю против них, но я им не друг. Конечно, если я увижу их в ресторане, то скажу “привет“.

В Динамо у меня много друзей. Я почти каждый день с ними вижусь. Кроме того, что они классные игроки, они еще и отличные ребята.

У меня очень хорошие отношения со многими партнерами по команде“, - рассказал де Пена в интервью Youtube-каналу Xsport.

Ранее сообщалось, что Карлос де Пена и Миккель Дуэлунд вместе посетили Чернобыль.