Де Пена: У меня нет друзей в Шахтере
Полузащитник киевлян отметил, что у него хорошие отношения с одноклубниками.
Полузащитник Динамо Карлос де Пена рассказал, есть ли у него друзья в Шахтере.
“Никаких друзей в Шахтере у меня нет. Я знаю некоторых бразильцев, потому что играю против них, но я им не друг. Конечно, если я увижу их в ресторане, то скажу “привет“.
В Динамо у меня много друзей. Я почти каждый день с ними вижусь. Кроме того, что они классные игроки, они еще и отличные ребята.
У меня очень хорошие отношения со многими партнерами по команде“, - рассказал де Пена в интервью Youtube-каналу Xsport.
Ранее сообщалось, что Карлос де Пена и Миккель Дуэлунд вместе посетили Чернобыль.
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