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Мариуполь - Динамо: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Украины

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Букмекеры определили фаворита предстоящего поединка УПЛ.
Мариуполь - Динамо: прогноз и ставки букмекеров
Мариуполь - Динамо: прогноз и ставки букмекеров
ФК Динамо Киев

В среду, 25-го сентября, Мариуполь примет Динамо в рамках четвертого тура чемпионата Украины. Поединок состоится на стадионе Ильичевец в Мариуполе в 17:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, явными фаворитами этого противостояния являются киевляне. Так, в компании Parimatch на успех Динамо принимают ставки с коэффициентом 1.27, в то время, как на победу Мариуполя можно поставить с коэффициентом 11.00. Ничейный результат оценили в 5.80.

Их коллеги из William Hill также уверены в победе столичного клуба, принимая ставки на этот исход с коэффициентом 1.25. На успех приазовцев можно поставить с коэффициентом 11.00, а вот ничью здесь оценили в 5.50.

Схожие котировки установили и в конторе bet365: победа Динамо - 1.25, победа Мариуполя - 10.00, ничья - 6.00.

Ознакомьтесь также с заявкой Динамо на матч с Мариуполем.

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Теги: футбол, УПЛ, Динамо, Мариуполь, прогноз, ставки букмекеров
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