Кадири: Переживаю по поводу того, что не нахожусь вместе с командой

Хавбек киевлян получил повреждение накануне матча с Мальме.

Полузащитник Динамо Мохаммед Кадири рассказал о своем восстановлении после травмы.

“Врачи говорят, что для восстановления мне нужно еще три недели, но я считаю, что будет достаточно и двух, ведь я парень из Африки. После этого надеюсь вернуться в общую группу и на поле во время игр. Сейчас я тоже хочу играть, но приходится проходить курс реабилитации. Кроме процедур, я посещаю тренажерный зал, кручу велосипед и иногда плаваю в бассейне.

Очень переживаю по поводу того, что не нахожусь вместе с командой, такое ощущение, будто что-то теряю. Для футболиста быть с командой – это все равно, что быть с семьей, ведь команда – это и есть твоя семья.

К сожалению, травма - это то, что может произойти с каждым, поэтому ничего не поделаешь, я должен быть терпеливым. Обязательно буду смотреть игру с Мариуполем, ведь мы все – одна команда, и потом обсуждаем матчи и то, кто как сыграл“, – приводит слова Кадири пресс-служба Динамо.

Напомним, Кадири травмировался в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги Европы против Мальме.

Поединок Мариуполь - Динамо состоится сегодня, 25 сентября, в 17:00 по киевскому времени.