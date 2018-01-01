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Динамо U-21 победило Мариуполь благодаря голу Шапаренко

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Киевляне минимально переиграли своих соперников.
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо переиграло ровесников из Мариуполя в рамках перенесенного матча четвертого тура молодежного первенства Украины.

Единственный гол на счету полузащитника киевлян Николая Шапаренко.

Мариуполь U-21 - Динамо U-21 - 0:1
Голы: Шапаренко, 36, с пенальти

Мариуполь U-21: Поспелов -Саенко, Булгаков, Полегенько (Романюк, 63), Дава, Петерман, Доброхотов, Байдал, Кащук (Литюк, 46), Вакуленко (Бондарь, 78), Выскребенцев

Динамо U-21: Кучерук - Кузык, Блажко, Шапаренко (Надольский, 90), Цитаишвили, Сирота, Сухоручко (Исаенко, 74), Близниченко (Янаков, 88), Андриевский, Хондак, Кравченко.

Предупреждения: Доброхотов, 21, Дава, 68, Вакуленко, 78.

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Теги: футбол, Динамо U-21, Мариуполь, Николай Шапаренко
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