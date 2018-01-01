Динамо U-21 победило Мариуполь благодаря голу Шапаренко
Киевляне минимально переиграли своих соперников.
Киевское Динамо переиграло ровесников из Мариуполя в рамках перенесенного матча четвертого тура молодежного первенства Украины.
Единственный гол на счету полузащитника киевлян Николая Шапаренко.
Мариуполь U-21 - Динамо U-21 - 0:1
Голы: Шапаренко, 36, с пенальти
Мариуполь U-21: Поспелов -Саенко, Булгаков, Полегенько (Романюк, 63), Дава, Петерман, Доброхотов, Байдал, Кащук (Литюк, 46), Вакуленко (Бондарь, 78), Выскребенцев
Динамо U-21: Кучерук - Кузык, Блажко, Шапаренко (Надольский, 90), Цитаишвили, Сирота, Сухоручко (Исаенко, 74), Близниченко (Янаков, 88), Андриевский, Хондак, Кравченко.
Предупреждения: Доброхотов, 21, Дава, 68, Вакуленко, 78.
Полная версия правил