Самбрано, Сидклей и Соль - в заявке Динамо на матч против Мариуполя

Киевляне огласили имена футболистов, которые отправятся в Мариуполь на матч четвертого тура УПЛ.

В среду, 25-го сентября, киевское Динамо на выезде сыграет с Мариуполем в рамках перенесенного матча четвертого тура чемпионата Украины.

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“Бело-синие“ уже объявили состав игроков, которые отправятся в Мариуполь. Примечательно, что в список 18-ти футболистов попал попал перуанец Карлос Самбрано, который имеет шанс провести свой дебютный матч за киевлян.

Кроме того, в Мариуполь отправился защитник Динамо Сидклей, а вот Йосип Пиварич поединок против “азовцев“ пропускает.

Напомним, матч против Мариуполя пропустит Виталий Миколенко, который получил возможность дополнительно отдохнуть.

Кроме того, из-за травмы из строя выбыл защитник Никита Бурда, которому предстоит операция на коленном суставе.