Миколенко пропустит матч против Мариуполя
Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко пропустит перенесенный матч четвертого тура чемпионата Украины против Мариуполя.
Как сообщил главный врач “бело-синих“ Леонид Миронов, футболисту дали время отдохнуть.
Читай также: Цыганков: Люди думают, что если ты не забиваешь голы, то ты не в форме
“Ребята практически все здоровы. Есть мелкие ушибы, на которые даже не стоит обращать внимание. Единственное исключение - не поедет на матч в Мариуполь Виталий Миколенко, ему дадут отдохнуть.
Все в строю, кроме Кадири, у которого, напомню, мышечная травма. Еще две недели он будет лечится, после чего начнется физическая реабилитация“, - приводит слова Миронова пресс-служба Динамо.
Ранее сообщалось, что защитнику Динамо Никите Бурде сделают операцию на коленном суставе.
Полная версия правил