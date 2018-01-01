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Миколенко пропустит матч против Мариуполя

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Защитник Динамо не примет участия в ближайшем матче чемпионата Украины.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко пропустит перенесенный матч четвертого тура чемпионата Украины против Мариуполя.

Как сообщил главный врач “бело-синих“ Леонид Миронов, футболисту дали время отдохнуть.

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“Ребята практически все здоровы. Есть мелкие ушибы, на которые даже не стоит обращать внимание. Единственное исключение - не поедет на матч в Мариуполь Виталий Миколенко, ему дадут отдохнуть.

Все в строю, кроме Кадири, у которого, напомню, мышечная травма. Еще две недели он будет лечится, после чего начнется физическая реабилитация“, - приводит слова Миронова пресс-служба Динамо.

Ранее сообщалось, что защитнику Динамо Никите Бурде сделают операцию на коленном суставе.

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Теги: Виталий Миколенко, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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