Супряга: Болельщики Днепра-1 могут быть довольны нашим стартом

Форвард днепрян отметил, что команда показывает хорошие результаты, как для дебютанта чемпионата Украины.

Нападающий Днепра-1 Владислав Супряга прокомментировал победу своей команды над львовскими Карпатами в рамках восьмого тура УПЛ.

“Не сказал бы, что победа нам досталась легко. Встреча для нас получилась тяжелой, несмотря на победу с сухим счетом. Самое главное, что взяли три очка. На мой взгляд, в первом тайме лучше выглядели мы, а после перерыва прибавили львовяне.

Чуйки, что забью два гола, не было. Хорошо, что все получилось, и мы выиграли этот матч.

Думаю, что в целом болельщики могут быть довольны нашим стартом. Команда сейчас входит в пятерку лучших в лиге. Это хороший результат для дебютантов.

Я еще не набрал лучших кондиций, но это из-за того, что у меня была травма. Думаю, в ближайшее время буду уже готов на 100%“, - заявил Владислав.

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