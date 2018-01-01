Защитнику Динамо сделают операцию на коленном суставе

Никите Бурде предстоит сделать серьезную операцию, после которой будут известны его сроки восстановления.

Никита Бурда получил травму в матче против Ворсклы ФК Динамо Киев

Защитнику киевского Динамо Никите Бурде предстоит перенести операцию на коленном суставе. Об этом рассказал главный врач “бело-синих“ Леонид Миронов.

“Никита травмировал коленный сустав в игровой ситуации. Комплексное обследование показало, что ему требуется диагностическое оперативное вмешательство в виде артроскопии коленного сустава.

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Во время этой процедуры будет поставлен окончательный диагноз, мы также будем знать степень и характер внутрисуставного повреждения, а также сроки восстановления, о которых будет сообщено позже.

Артроскопическая операция планируется на следующей неделе в Испании в клинике профессора Рамона Кугата“, - приводит слова Миронова официальный сайт Динамо.

Отметим, что Бурда получил травму в матче против полтавской Ворсклы и покинул поле на носилках.

Напомним, Динамо разгромило Ворсклу со счетом 5:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.