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Береза: В ближайшее время Днепр-1 будет показывать результаты уровня первой шестерки УПЛ

Комментариев: 1
Функционер доволен игрой своих подопечных в этом сезоне.
Юрий Береза
Юрий Береза
scdnipro1.com.ua

Почетный президент Днепра-1 Юрий Береза прокомментировал победу своей команды над львовскими Карпатами (2:0).

“Я получил истинное наслаждение и красоту от матча. Во-первых, видно, что команда прибавляет от поединка к поединку. Во-вторых, я вижу рисунок игры. Он есть даже в тех матчах, где мы уступаем, мы все равно играем в свой футбол. Возможно, нам не все удается, но мы демонстрируем свой футбол, в чем и есть наша самобытность.

Посмотрите на современную УПЛ. Кто имеет свой почерк? Очень мало таких команд. Я рад, что Днепр-1 имеет свой почерк. У нас есть вера в будущее, что в ближайшее время мы будем показывать результаты на уровне первой шестерки Премьер-лиги.

Что касается ближайших матчей против грандов, то на этом уровне вообще нет простых игр. И в этих матчах против Динамо и Шахтера мы будем проверять команду, ее уровень. Мы уже сейчас мечтаем о еврокубках, и подобный опыт будет приобретаться именно в таких матчах“, - приводит слова функционера официальный сайт днепрян.

Смотрите также видео голов и обзор матча Днепр-1 - Карпаты.

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Теги: футбол, УПЛ, Днепр-1, Юрий Береза
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Комментариев (1)
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zadneprohodchik    23.09.2019, 16:23
Оценка:  0
zadneprohodchik
так у нас и команд норм нет, шахта и та через пень колоду на ЧМ отсасывает по полной, а остальное все дно донное дырка уже ваще разклеилась понабирали неликвидов каких-то в европе, а норм тренера и игроков купить жаба давит
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