Соль объяснил, почему игроки больше не дарят фанатам свои футболки

Испанца взбесил тот факт, что болельщики продают экипировку с автографами футболистов.

Нападающий киевского Динамо Фран Соль выразил негодование тем фактом, что болельщики продают игровую форму футболистов, которую получают в подарок.

Читай также: Соль: Мы можем бороться за чемпионство

В Stories на своей в Instagram опубликовал фото, на котором фанат продает его бутсы с автографом и игровую форму.

“Невероятно. Если кто-то интересуется, почему мы больше не раздаем футболки, то это из-за таких людей, как этот парень“, - прокомментировал Соль.

Ранее Фран Соль рассказал, почему перешел в киевское Динамо.