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Соль объяснил, почему игроки больше не дарят фанатам свои футболки

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Испанца взбесил тот факт, что болельщики продают экипировку с автографами футболистов.
Фран Соль
Фран Соль
ФК Динамо Киев

Нападающий киевского Динамо Фран Соль выразил негодование тем фактом, что болельщики продают игровую форму футболистов, которую получают в подарок.

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В Stories на своей в Instagram опубликовал фото, на котором фанат продает его бутсы с автографом и игровую форму.

“Невероятно. Если кто-то интересуется, почему мы больше не раздаем футболки, то это из-за таких людей, как этот парень“, - прокомментировал Соль.

Ранее Фран Соль рассказал, почему перешел в киевское Динамо.

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Теги: Фран Соль, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, фанаты
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