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Михайличенко - лучший тренер восьмого тура УПЛ

Комментариев: 2
Наставник киевского Динамо был признан лучшим в минувшем туре чемпионата Украины.
Алексей Михайличенко - лучший тренер восьмого тура
Алексей Михайличенко - лучший тренер восьмого тура
УПЛ

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко по итогам восьмого тура чемпионата Украины был признан лучшим тренером.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, наставник “бело-синих“ получил оценку 4,6 балла. Эксперты высоко оценили результат команды, мастерство работы Михайличенко с составом и его тренерские качества.

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Комиссия также отметила, что после шестиматчевой безвыигрышной серии Динамо под руководством Михайличенко сумело добиться уверенной победы над полтавской Ворсклой (5:0), что заслуженно принесло специалисту звание лучшего тренера тура.

Напомним, лучшим игроком восьмого тура стал игрок Динамо Карлос Де Пена.

Смотрите также видео голов и обзор матча Ворскла - Динамо.

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Теги: Алексей Михайличенко, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, лучший тренер
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Источник: upl.ua

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Комментариев (2)
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DrFreeman    23.09.2019, 12:46
Оценка:  0
DrFreeman
ахахаха)))
xxvekFox    23.09.2019, 12:09
Оценка:  +2
xxvekFox
Зачем так смешить?))
Я чуть кофе не подавился!!!
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