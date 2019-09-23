Михайличенко - лучший тренер восьмого тура УПЛ

Наставник киевского Динамо был признан лучшим в минувшем туре чемпионата Украины.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко по итогам восьмого тура чемпионата Украины был признан лучшим тренером.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, наставник “бело-синих“ получил оценку 4,6 балла. Эксперты высоко оценили результат команды, мастерство работы Михайличенко с составом и его тренерские качества.

Читай также: Цыганков: Люди думают, что если ты не забиваешь голы, то ты не в форме

Комиссия также отметила, что после шестиматчевой безвыигрышной серии Динамо под руководством Михайличенко сумело добиться уверенной победы над полтавской Ворсклой (5:0), что заслуженно принесло специалисту звание лучшего тренера тура.

Напомним, лучшим игроком восьмого тура стал игрок Динамо Карлос Де Пена.

Смотрите также видео голов и обзор матча Ворскла - Динамо.