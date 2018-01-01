Де Пена - лучший игрок восьмого тура УПЛ
Полузащитник киевлян отметился дублем в ворота Ворсклы.
УПЛ признала полузащитника Динамо Карлоса Де Пену лучшим игроком восьмого тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт организации.
Экспертная комиссия высоко дубль футболиста, который помог “бело-синим“ на выезде разгромить Ворсклу (0:5).
В голосовании Де Пена на один балл опередил своего одноклубника Виктора Цыганкова.
Напомним, лучшим игроком предыдущего тура чемпионата Украины был Владислав Калитвинцев.
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