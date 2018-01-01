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Де Пена - лучший игрок восьмого тура УПЛ

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Полузащитник киевлян отметился дублем в ворота Ворсклы.
Карлос Де Пена
Карлос Де Пена
УПЛ

УПЛ признала полузащитника Динамо Карлоса Де Пену лучшим игроком восьмого тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт организации.

Экспертная комиссия высоко дубль футболиста, который помог “бело-синим“ на выезде разгромить Ворсклу (0:5).

В голосовании Де Пена на один балл опередил своего одноклубника Виктора Цыганкова.

Напомним, лучшим игроком предыдущего тура чемпионата Украины был Владислав Калитвинцев.

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Теги: футбол, Динамо, Карлос Де Пена, УПЛ
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