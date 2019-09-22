Милевский объяснил, зачем хочет приехать в сборную Украины

По словам форварда, он хочет проведать своих товарищей, но не просится обратно в сборную Украины.

Несколько дней назад украинский форвард брестского Динамо Артем Милевский призвал Андрея Шевченко вызвать его в сборную Украины.

Через время Милевский удалил свой пост в Instagram, но новость быстро облетела соцсети и СМИ. Журналисты из программы ПроФутбол связались с Артемом и попросили его объяснить публикацию.

“По-поводу той записи в Instagram: я ничего серьезного не имел в виду. Я просто очень люблю всех пацанов в сборной. Очень нравится футбол, который они сейчас показывают. Очень добротный.

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Я бы просто приехал в сборную, всех бы обнял, увидел, не более того. Вышел бы минут на 20, отыграл бы свою стенку с Зинченко, с Ярмолой, с Коноплянкой, вывел бы Яремчука один на один и все. Я бы ушел“, - заявил Артем.

“Очень хочется увидеть всех пацанов. Тем более, что у нас работает Боря-администратор, который и в сборной Украины, и в брестском Динамо. Он - отличный человек, он очень много делает для сборной Украины и для нашего клуба.

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Всегда спрашиваю у него, когда он приезжает в клуб, как там пацаны, как там коллектив. Мне всегда все это интересно. А то, что я люблю пошутить, люблю подколоть...в общем, всем привет“, - добавил Милевский.

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