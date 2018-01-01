Матч Львов - Олимпик посетили всего лишь 550 болельщиков
Самым посещаемым матчем восьмого тура УПЛ стал поединок в Полтаве между Ворсклой и Динамо.
В Украине прошел восьмой тур чемпионата страны по футболу, который посетили 24 893 болельщика.
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Как сообщает официальный сайт УПЛ, самым посещаемым матчем стал поединок в Полтаве между местной Ворсклой и киевским Динамо. Эту встречу воочию увидели 11 399 болельщиков.
А вот самая низкая посещаемость была во Львове на матче Львов - Олимпик - 550 человек. К слову, это самая низкая посещаемость в текущем сезоне УПЛ.
|Матч
|Количество зрителей
|Ворскла - Динамо
|11 399
|Десна - Шахтер
|5 500
|Днепр-1 - Карпаты
|3 469
|Колос - Александрия
|2 100
|Заря - Мариуполь
|1 875
|Львов - Олимпик
|550
|В среднем за матч:
|4 149
|Всего за тур:
|24 893
|Всего за сезон:
|252 100
Напомним, в седьмом туре УПЛ матч Динамо - Десна собрал более 15 тысяч зрителей.
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