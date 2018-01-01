Матч Львов - Олимпик посетили всего лишь 550 болельщиков

Самым посещаемым матчем восьмого тура УПЛ стал поединок в Полтаве между Ворсклой и Динамо.

Матч Львов - Олимпик прошел почти без зрителей ФК Олимпик

В Украине прошел восьмой тур чемпионата страны по футболу, который посетили 24 893 болельщика.

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Как сообщает официальный сайт УПЛ, самым посещаемым матчем стал поединок в Полтаве между местной Ворсклой и киевским Динамо. Эту встречу воочию увидели 11 399 болельщиков.

А вот самая низкая посещаемость была во Львове на матче Львов - Олимпик - 550 человек. К слову, это самая низкая посещаемость в текущем сезоне УПЛ.

Матч Количество зрителей Ворскла - Динамо 11 399 Десна - Шахтер 5 500 Днепр-1 - Карпаты 3 469 Колос - Александрия 2 100 Заря - Мариуполь 1 875 Львов - Олимпик 550 В среднем за матч: 4 149 Всего за тур: 24 893 Всего за сезон: 252 100

Напомним, в седьмом туре УПЛ матч Динамо - Десна собрал более 15 тысяч зрителей.