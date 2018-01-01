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Матч Львов - Олимпик посетили всего лишь 550 болельщиков

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Самым посещаемым матчем восьмого тура УПЛ стал поединок в Полтаве между Ворсклой и Динамо.
Матч Львов - Олимпик прошел почти без зрителей
Матч Львов - Олимпик прошел почти без зрителей
ФК Олимпик

В Украине прошел восьмой тур чемпионата страны по футболу, который посетили 24 893 болельщика.

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Как сообщает официальный сайт УПЛ, самым посещаемым матчем стал поединок в Полтаве между местной Ворсклой и киевским Динамо. Эту встречу воочию увидели 11 399 болельщиков.

А вот самая низкая посещаемость была во Львове на матче Львов - Олимпик - 550 человек. К слову, это самая низкая посещаемость в текущем сезоне УПЛ.

МатчКоличество зрителей
Ворскла - Динамо11 399
Десна - Шахтер5 500
Днепр-1 - Карпаты3 469
Колос - Александрия2 100
Заря - Мариуполь1 875
Львов - Олимпик550
В среднем за матч:4 149
Всего за тур:24 893
Всего за сезон:252 100

Напомним, в седьмом туре УПЛ матч Динамо - Десна собрал более 15 тысяч зрителей.

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Источник: upl.ua

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