Цыганков: Люди думают, что если ты не забиваешь голы, то ты не в форме

Один из лидеров киевского клуба прокомментировал критику в свой адрес.

Киевское Динамо разгромило полтавскую Ворсклу со счетом 5:0 в матче восьмого тура чемпионата Украины.

Голом и двумя результативными передачами в этом поединке отметился один из лидеров команды Виктор Цыганков, который в последнее время подвергся критике со стороны фанатов.

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“У людей складывается впечатление, что если футболист не забивает голы и не отдает результативные передачи, то все, он не в форме. В моем случае, все привыкли, что я забиваю.

Лично я от себя всегда требую забивать и помогать команде, но не в каждом матче получается. Я делаю то же самое на тренировках. Уверен, это все придет. Просто надо немножко терпения“, - рассказал Цыганков в эфире передачи ПроФутбол.

Отметим, что до матча с Ворсклой Цыганков на протяжении последнего месяца не мог отличиться результативными действиями.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Ворскла - Динамо.