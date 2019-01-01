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Десна - Шахтер 0:1 видео гола и обзор матча УПЛ

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"Горняки" продолжают идти без потерь в чемпионате Украины.

Десна - Шахтер: обзор матча
Десна - Шахтер: обзор матча
ФК Шахтер Донецк

В рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на выезде минимально обыграл черниговскую Десну.

Единственным голом в первом тайме отличился игрок “горняков“ Марлос.

Смотрите видео гола и обзор матча Десна - Шахтер:

Десна - Шахтер 0:1
Гол: Марлос, 23

Десна: Паст - Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой - Богданов, Огиря - Калитвинцев (Кузик, 83), А. Фаворов (Дегтярев, 68), Картушов - Филиппов (Хлебас, 80).

Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко - Тете (Соломон, 72), Марлос, Маркос (Алан Патрик, 56), Тайсон, - Мораес.

Предупреждения: Богданов - Тайсон, Мораес

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Теги: Десна, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, видео гола, обзор матча, футбол
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