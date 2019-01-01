Десна - Шахтер 0:1 видео гола и обзор матча УПЛ
"Горняки" продолжают идти без потерь в чемпионате Украины.
В рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на выезде минимально обыграл черниговскую Десну.
Единственным голом в первом тайме отличился игрок “горняков“ Марлос.
Смотрите видео гола и обзор матча Десна - Шахтер:
Десна - Шахтер 0:1
Гол: Марлос, 23
Десна: Паст - Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой - Богданов, Огиря - Калитвинцев (Кузик, 83), А. Фаворов (Дегтярев, 68), Картушов - Филиппов (Хлебас, 80).
Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко - Тете (Соломон, 72), Марлос, Маркос (Алан Патрик, 56), Тайсон, - Мораес.
Предупреждения: Богданов - Тайсон, Мораес
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