Александрия и Колос не определили сильнейшего
Александрия не сумела подняться на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ.
Колос — Александрия 1:1
Голы: Костышин, 45 (с пенальти) — Бабогло, 68
Колос: Волынец — Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец — Милько, Ориховский — Ильин, Волков (Морозко, 56), Костышин (Смирный, 73) — Нехтий (Кожушко, 81)
Александрия: Панькив — Стецьков, Дубра (Бабогло, 46), Шендрик, Лучкевич — Ковалец, Гречишкин, Запорожан — Задерака (Ситало, 79), Безбородько (Третьяков, 46), Шастал
Предупреждения: Волков, Милько, Ориховский — Стецьков, Шендрик
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