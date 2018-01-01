Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Александрия и Колос не определили сильнейшего

Комментариев: 0
Александрия не сумела подняться на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ.
Александрия и Колос не определили сильнейшего

Колос — Александрия 1:1
Голы: Костышин, 45 (с пенальти) — Бабогло, 68

Колос: Волынец — Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец — Милько, Ориховский — Ильин, Волков (Морозко, 56), Костышин (Смирный, 73) — Нехтий (Кожушко, 81)

Александрия: Панькив — Стецьков, Дубра (Бабогло, 46), Шендрик, Лучкевич — Ковалец, Гречишкин, Запорожан — Задерака (Ситало, 79), Безбородько (Третьяков, 46), Шастал

Предупреждения: Волков, Милько, Ориховский — Стецьков, Шендрик

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь