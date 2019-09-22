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Ворскла - Динамо 0:5 Видео голов и обзор матча УПЛ

Комментариев: 1
Киевляне добыли уверенную выездную победу.
Ворскла - Динамо 0:5
Ворскла - Динамо 0:5
ФК Динамо Киев

В матче восьмого тура УПЛ Динамо разгромило Ворсклу. Поединок состоялся в Полтаве и завершился со счетом 5:0 в пользу киевлян.

Смотрите видеообзор этой встречи.

Ворскла — Динамо 0:5
Голы: Цыганков, 9, Шабанов, 35, Де Пена, 37, 83, Беседин, 46

Ворскла: Каневцев (Ткаченко, 28) — Пердута, Баенко, Чеснаков, Кане — Скляр, Габелок — Ребенок, Луизао (Петрович, 46), Артур — Васин (Хебай, 71)

Динамо: Бущан — Караваев, Бурда (Кадар, 53), Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Буяльский, 38) — Цыганков, Гармаш (Соль, 78), Де Пена — Беседин

Предупреждения: Луизао, Скляр — Беседин, Миколенко, Гармаш

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Теги: Динамо, Ворскла, футбол, Украина
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  22.09.2019, 20:13
Оценка:  0
гость
Ваще не смотрел и смотреть не буду - на Денама.
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