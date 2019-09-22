Ворскла - Динамо 0:5 Видео голов и обзор матча УПЛ

Киевляне добыли уверенную выездную победу.

В матче восьмого тура УПЛ Динамо разгромило Ворсклу. Поединок состоялся в Полтаве и завершился со счетом 5:0 в пользу киевлян.

Смотрите видеообзор этой встречи.

Ворскла — Динамо 0:5

Голы: Цыганков, 9, Шабанов, 35, Де Пена, 37, 83, Беседин, 46

Ворскла: Каневцев (Ткаченко, 28) — Пердута, Баенко, Чеснаков, Кане — Скляр, Габелок — Ребенок, Луизао (Петрович, 46), Артур — Васин (Хебай, 71)

Динамо: Бущан — Караваев, Бурда (Кадар, 53), Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Буяльский, 38) — Цыганков, Гармаш (Соль, 78), Де Пена — Беседин

Предупреждения: Луизао, Скляр — Беседин, Миколенко, Гармаш