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Динамо на выезде разгромило Ворсклу

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Подопечные Михайличенко прервалы безвыигрышную серию в УПЛ.
Виталий Миколенко и Артем Шабанов празднуют победу
Виталий Миколенко и Артем Шабанов празднуют победу
Getty Images

В матче восьмого тура чемпионата Украины Динамо обыграло Ворсклу. Поединок состоялся в Полтаве и завершился со счетом 5:0 в пользу киевлян. 

Счет в матче открыл хавбек Виктор Цыганков, который на 9-й минуте пробил Каневцева в ближний угол. Спустя время Артем Шабанов удвоил преимущество гостей, выиграв борьбу "на втором этаже".

Через 3 минуты Карлос Де Пена забил красивый гол из-за пределов штрафной – 3:0. В начале второго тайма Артем Беседин довел счет до разгромного, а на 83-й минуте Де Пена установил окончательный счет в матче.

Эта победа стала первой под руководством Алексея Михайличенко в УПЛ после увольнения Александра Хацкевича.

Ворскла — Динамо 0:5
Голы: Цыганков, 9, Шабанов, 35, Де Пена, 37, 83, Беседин, 46

Ворскла: Каневцев (Ткаченко, 28) — Пердута, Баенко, Чеснаков, Кане — Скляр, Габелок — Ребенок, Луизао (Петрович, 46), Артур — Васин (Хебай, 71)

Динамо: Бущан — Караваев, Бурда (Кадар, 53), Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Буяльский, 38) — Цыганков, Гармаш (Соль, 78), Де Пена — Беседин

Предупреждения: Луизао, Скляр — Беседин, Миколенко, Гармаш

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Теги: Динамо, Ворскла, УПЛ, Украина
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