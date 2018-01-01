Шахтер минимально обыграл Десну

"Горнякам" принес победу результативный удар Марлоса в первом тайме.

Донецкий Шахтер одержал непростую победу над Десной в центральном матче восьмого тура чемпионата Украины.

Судьбу встречи решил единственный гол на 22-й минуте – Тайсон филигранной передачей вывел Марлоса один на один с голкипером Десны Игорем Литовкой, а полузащитник сборной Украины своим шансом воспользовался.

Десна дала бой лидеру чемпионата, нанеся даже большее количество ударов по воротам соперника, но все же уступила со счетом 0:1.

Таким образом, Шахтер одержал свою восьмую победу в восьми матчах УПЛ, а теперь отрыв от второго места составляет 10 очков. Десна остается на втором месте, но ее может подвинуть Александрия.

Десна — Шахтер 0:1

Голы: Марлос, 23



Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой — Богданов, Огиря — Калитвинцев (Кузик, 83), А. Фаворов (Дегтярев, 68), Картушов — Филиппов (Хлебас, 80).



Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко — Тете (Соломон, 72), Марлос, Маркос (Алан Патрик, 56), Тайсон, — Мораес.

Предупреждения: Богданов — Тайсон, Мораес.