Заря - Мариуполь 0:0 обзор матча чемпионата Украины

Смотри видео обзор матча восьмого тура УПЛ Заря - Мариуполь.

Заря и Мауриуполь не смогли поразить ворота друг друга в матче восьмого тура чемпиона Украины.

Видеообзор матча Заря - Мариуполь:

Заря — Мариуполь 0:0

Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин (Кабаев, 86), Юрченко, Леднев (Громов, 80) — Будковский, Русин

Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев, Яворский (Топалов, 46), Чоботенко, Быков — Чех (Тищенко, 82), Федорчук — Чурко, Мишнев, Корниенко — Вакула (Горбунов, 90+1)

Предупреждения: Будковский, Тымчик, Михайличенко, Иванисеня — Федорчук, Быков

Удаления: Будковский, 40 (повторное предупреждение) — Федорчук, 32 (повторное предупреждение).